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В Нижнем Новгороде арестован начальник областного центра ГИМС

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода до 21 октября арестовал начальника центра госинспекции по маломерным судам (ГИМС) регионального управления МЧС РФ Андрея Сухова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2022 года сотрудники Борского инспекторского отделения ГИМС по указанию Андрея Сухова вышли из аудитории во время теоретического экзамена на права на управление маломерными судами. В это время экзаменуемые смогли воспользоваться информационными материалами, литературой и другими подсказками, чтобы дать правильные ответы. После экзамена сотрудники ГИМС подписали протокол заседания аттестационной комиссии и поставили участникам теста отметку «зачтено».

Андрей Сухов в ходе допросов свою причастность к инкриминируемому ему преступлению отрицал.

Рассмотрев материалы следствия, суд удовлетворил ходатайство ФСБ РФ и отправил Андрея Сухова под стражу. По мнению суда, оставаясь на свободе, он мог бы договориться с другими участниками преступления о том, какие показания необходимо давать, и поставить под сомнение объективность уже полученных по уголовному делу доказательств.

Андрей Репин

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