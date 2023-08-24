Между Казанью и Ульяновском запускают регулярные перевозки на теплоходе

С 25 августа между Казанью и Ульяновском открывают регулярные перевозки на теплоходе «Метеор». Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава «Флота Республики Татарстан» Роман Лизалин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минтранс Татарстана Фото: минтранс Татарстана

По его словам, рейсы будут курсировать по пятницам. субботам и воскресеньям. До 10 сентября планируется осуществить не менее девяти рейсов.

Билеты можно приобрести в кассах речпорта обоих городов. Стоимость для взрослого составляет 1,5 тыс. руб., для детей от пяти до десяти лет — 1 тыс., для детей до пяти лет — бесплатно.

Судно будет отправляться из Казани в 8:00 с прибытием в Ульяновск в 12:00. В обратном направлении оно будет уезжать в 13:00, а приезжать в 17:00.

"Ъ-Казань"