На Кубани число самозанятых увеличилось на 35% с начала года

Краснодарский край занимает лидирующую позицию в Южном федеральном округе по количеству самозанятых, в эту форму трудовой деятельности вовлечены более 390 тыс. человек, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева. С начала текущего года число самозанятых возросло на 35%.

По данным краевой администрации, на Кубани для самозанятых предусмотрены меры государственной поддержки, в том числе преференции по аренде помещений, льготные займы и кредиты краевых фондов, бесплатные рабочие места в коворкингах, поддержка при регистрации торговых знаков, помощь в реализации товаров и услуг, обучение и консультации. Краевой фонд микрофинансирования предоставляет микрозайм «Самозанятый» в сумме до 500 тыс. руб. с процентной ставкой от 1 до 3% годовых. Поручителем по займу выступает краевой фонд развития бизнеса, сообщают в пресс-службе краевой администрации.

Анна Перова, Краснодар