Сибирь / Фото 24.08.2023, 15:19 Стихийный мемориал Кадры с места событий В Новосибирске появился стихийный мемориал у офиса ЧВК «Вагнер». Репортаж — в фотогалерее «Ъ-Сибирь». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стихийный мемориал в Новосибирске, посвященный памяти главе ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Следующая фотография 1 / 5 Стихийный мемориал в Новосибирске, посвященный памяти главе ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов