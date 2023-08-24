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Стихийный мемориал

Кадры с места событий

В Новосибирске появился стихийный мемориал у офиса ЧВК «Вагнер». Репортаж — в фотогалерее «Ъ-Сибирь».

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Стихийный мемориал в Новосибирске, посвященный памяти главе ЧВК &quot;Вагнер&quot; Евгения Пригожина.

Стихийный мемориал в Новосибирске, посвященный памяти главе ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

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Стихийный мемориал в Новосибирске, посвященный памяти главе ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

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