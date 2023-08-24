Убившего таксиста ярославца отправили на принудительное лечение

Дзержинский районный суд Ярославля отправил на принудительное лечение 33-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский областной суд Фото: Ярославский областной суд

Суд установил, что 2 марта 2023 года на улице Труфанова 33-летний мужчина в ходе ссоры напал на таксиста, который возвращался домой после рабочего дня. Подсудимый ударил мужчину ножом в грудь и скрылся. Пострадавший скончался от полученных травм.

«Дзержинский районный суд г. Ярославля признал 33-летнего жителя г. Ярославля лицом, совершившим в состоянии невменяемости запрещенное уголовным законом общественно-опасное деяние, подпадающее под ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). В отношении него применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях»,— сообщили в облсуде.

Алла Чижова