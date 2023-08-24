Серия предпоказов фильма «Ограбление по-удмуртски» пройдет в Ижевске

В Ижевске пройдет закрытый предпоказ удмуртского фильма «Кин кызьы узырме, или Ограбление по-удмуртски» (6+). Создатели картины объявили о завершении работы над ней, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Первый закрытый предпоказ состоится 29 августа в Национальном театре Удмуртии для съемочной команды, генеральных спонсоров и тех, кто помогал в съемках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Затем, как и обещали, планируем бесплатно показать фильм тем, кто помогал финансово: через краудфандинговую платформу, переводом на карту, участием в благотворительном концерте, частным пожертвованием. Планируем, что эти показы пройдут в сентябре. Предпоказы — это знак благодарности тем, кто нам помогал, и своего рода обкатка, которая позволит нам увидеть фильм на большом экране. Так мы поймем, что и как нужно исправить, чтобы к массовому зрителю фильм дошел в доработанном состоянии»,— рассказал режиссер Дмитрий Могучев.

После закрытых предпоказов и получения прокатного удостоверения фильм начнут показывать для широкой аудитории в кинотеатрах республики.

Съемки фильма проходили в июле 2022 года в Ижевске и Малопургинском районе.

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