ФПИ разрабатывает единую космическую систему 5G для управления беспилотниками

Фонд перспективных исследований (ФПИ) занимается разработкой системы 5G, которая позволит контролировать параметры беспилотника и его пространственное положение, сообщил руководитель проектной группы воздушных средств ФПИ Ян Чибисов на форуме «Технопром».

«Задача – «бесшовное сшитие» космического 5G, которое на данный момент у нас отсутствует, и наземного 5G, создание единого информационного пространства. Те технические данные, качества, характеристики, которые заложены в проект спутника соответствующего, позволяют командовать и управлять», - рассказал Ян Чибисов (цитата по «Интерфакс»).

Сейчас управление беспилотниками осуществляется в основном с помощью наземных станций по выбранному маршруту. По словам господина Чибисова, в условиях РФ такой подход в настоящее время «не годится». Также он сообщил, что проект должен быть закончен через три года демонстратором, который должен полететь на соответствующем спутнике.

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Александр Киселев