ВС Башкирии обязал АП РБ вернуть адвокатский статус юристу

Верховный суд Башкирии удовлетворил иск адвоката Нуруллы Райманова к Адвокатской палате Башкирии (АП РБ) и ее структурным подразделениям — квалификационной комиссии, совету и Институту адвокатуры.
Как следует из материалов дела, в апреле 2022 года совет АП РБ обнаружил в действиях господина Райманова нарушения ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката. По мнению членов совета, адвокат был обязан ежегодно повышать свою квалификацию в Институте адвокатуры при АП РБ, но он этого не делал, игнорируя соответствующие предложения. В тот же день Нурулла Райманов был лишен статуса адвоката (в 2021 году ему было вынесено предупреждение).
Господин Райманов подал иск в Кировский райсуд Уфы. В заявлении экс-адвокат попросил признать незаконными докладную записку директора Института адвокатуры АП РБ, в которой говорилось, что Нурулла Райманов не повышает свою квалификацию, заключение квалификационной комиссии АП РБ и решение совета АП РБ о лишении его адвокатского статуса.
В январе 2022 года суд первой инстанции оставил решение совета АП РБ в силе, но отменил предупреждение от 2021 года.
Нурулла Райманов не согласился с выводами суда первой инстанции. В ВС Башкирии он заявил, что совет «вышел за пределы установленных обстоятельств» и его «намеренно» привлекли к дисциплинарной ответственности. Курсы повышения квалификации он проходил в 2016 году (100 часов; свидетельство действует пять лет), а о необходимости ежегодно повышать квалификацию (правило было установлено в Положении о профессиональном обучении и повышении профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов Башкирии. — «Ъ-Уфа») его официально не уведомляли — об этом он узнал в 2021 году.
Удовлетворяя исковые требования, ВС РБ пришел к выводу, что господин Райманов в 2016 году «успешно освоил дополнительную программу повышения квалификации «Адвокатская компетентность» в Башкирском институте социальных технологий», поэтому им была «исполнена обязанность по повышению профессионального уровня адвокатов в объеме 100 часов на пять лет». «Таким образом, истец обоснованно полагался об отсутствии у него необходимости прохождения курсов повышения квалификации в 2020 году, в связи с чем оснований полагать, что им было допущено виновное умышленное или по грубой неосторожности нарушение обязательных требований, не имеется»,— указал суд.
Согласно постановлению ВС Башкирии, Нурулле Райманову обязаны вернуть статус адвоката.