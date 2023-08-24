ВС Башкирии обязал АП РБ вернуть адвокатский статус юристу

Верховный суд Башкирии удовлетворил иск адвоката Нуруллы Райманова к Адвокатской палате Башкирии (АП РБ) и ее структурным подразделениям — квалификационной комиссии, совету и Институту адвокатуры.

Как следует из материалов дела, в апреле 2022 года совет АП РБ обнаружил в действиях господина Райманова нарушения ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката. По мнению членов совета, адвокат был обязан ежегодно повышать свою квалификацию в Институте адвокатуры при АП РБ, но он этого не делал, игнорируя соответствующие предложения. В тот же день Нурулла Райманов был лишен статуса адвоката (в 2021 году ему было вынесено предупреждение).

Господин Райманов подал иск в Кировский райсуд Уфы. В заявлении экс-адвокат попросил признать незаконными докладную записку директора Института адвокатуры АП РБ, в которой говорилось, что Нурулла Райманов не повышает свою квалификацию, заключение квалификационной комиссии АП РБ и решение совета АП РБ о лишении его адвокатского статуса.

В январе 2022 года суд первой инстанции оставил решение совета АП РБ в силе, но отменил предупреждение от 2021 года.

Нурулла Райманов не согласился с выводами суда первой инстанции. В ВС Башкирии он заявил, что совет «вышел за пределы установленных обстоятельств» и его «намеренно» привлекли к дисциплинарной ответственности. Курсы повышения квалификации он проходил в 2016 году (100 часов; свидетельство действует пять лет), а о необходимости ежегодно повышать квалификацию (правило было установлено в Положении о профессиональном обучении и повышении профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов Башкирии. — «Ъ-Уфа») его официально не уведомляли — об этом он узнал в 2021 году.

Удовлетворяя исковые требования, ВС РБ пришел к выводу, что господин Райманов в 2016 году «успешно освоил дополнительную программу повышения квалификации «Адвокатская компетентность» в Башкирском институте социальных технологий», поэтому им была «исполнена обязанность по повышению профессионального уровня адвокатов в объеме 100 часов на пять лет». «Таким образом, истец обоснованно полагался об отсутствии у него необходимости прохождения курсов повышения квалификации в 2020 году, в связи с чем оснований полагать, что им было допущено виновное умышленное или по грубой неосторожности нарушение обязательных требований, не имеется»,— указал суд.

Согласно постановлению ВС Башкирии, Нурулле Райманову обязаны вернуть статус адвоката.

Олег Вахитов

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