В Уфе на первоначальный взнос на «однушку» в ипотеку нужно копить до 5,5 лет

Срок накопления первоначального взноса для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку в Уфе составляет в среднем 2,2 года при отсутствии трат на аренду жилья и 5,5 года в случае аренды, следует из сообщения маркетингового агентства для девелоперов AGM. На взнос для покупки двухкомнатной квартиры придется копить 2,9 года без аренды и семь лет при съеме жилья, трехкомнатной квартиры — 4 и 9,7 года соответственно.

Меньше всего времени на накопление первоначального взноса потребуется при покупке жилья в Красноярске: на однокомнатную без трат на аренду — 1,3 года, с тратами на аренду жилья — 2,1 года, на двухкомнатную — 1,8 года и 3,02 года, на трехкомнатную — 2,6 года и 4,3 года соответственно.

Больше всего времени требуется на то, чтобы накопить первый взнос на «однушку» в Ростове-на-Дону — 4,5 года без аренды и 10,2 года с арендой, на «двушку» — 6 лет и 13,6 года, на «трешку» — 8,2 года и 18,7 года соответственно.

Расчеты приводились на одного взрослого человека с учетом данных Росстата по средней зарплате в регионе и тратам, средняя стоимость на аренду и покупку недвижимости — по данным «Домофонда».

Майя Иванова

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