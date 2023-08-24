Стало известно, как будет выглядеть часовня на территории ПГНИУ в память о погибших

Сегодня члены комиссии по землепользованию и застройке согласовали размещение часовни на территории ПГНИУ в память о погибших во время стрельбы 20 сентября 2021 года. Как стало сегодня известно «Ъ-Прикамье» на заседании комиссии, установить часовню во имя святых планируется в границах улиц Генкеля, Букирева, Сергея Данщина и Дзержинского. В начале августа предложение уже прошло процедуру общественных обсуждений.

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Архитектор-реставратор Геннадий Воженников, представлявший проект, рассказал, что за основу при работе над проектом часовни была взята «самая инновационная часовня» города, расположенная возле Успенского храма. «Мы произвели открытие: с обеих сторон к ней (к часовне возле Успенского храма.— «Ъ-Прикамье») под землей подходили конвекционные подземные ходы для отопления. Эта часовня находилась на расстоянии 19 м относительно печи и отапливалась дистанционно. Мы решили, что самая инновационная часовня города Перми достойна того, чтобы она была реализована в университете, но не как ее прямое повторение, а как взятая за аналог»,— рассказал Геннадий Воженников.

Согласно эскизам, часовня на территории ПГНИУ будет иметь другие пропорции, нежели часовня возле Успенского храма. Объект будет освещаться в темное время суток.

О том, что на территории ПГНИУ установят часовню в память о погибших во время стрельбы 20 сентября 2021 года, стало известно в конце минувшего года. Тогда приезжавший в Пермь с визитом заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко обсуждал с пермскими властями мастер-план реновации кампуса университета.