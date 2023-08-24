В Нижегородской области на Волге столкнулись баржа с гипсом и плавучий кран

В Балахнинском районе Нижегородской области на 885 км Волги при движении на встречных курсах столкнулись баржа с гипсом и плавучий кран, буксируемый теплоходом. По данным транспортной прокуратуры, пострадавших в результате происшествия нет, судоходство на этом участке Волги не нарушено.

Суда находятся на Балахнинском рейде. До момента столкновения баржа двигалась в Москву, кран — в Нижний Новгород. Представители транспортной прокуратуры и следственно-оперативная группа транспортной полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Андрей Репин