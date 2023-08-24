Суд оштрафовал TikTok за отказ удалить четыре ролика с мужскими поцелуями

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию TikTok на 2 млн руб. за то, что соцсеть отказалась удалять ЛГБТ-контент. Речь идет о четырех видео, на которых целуются мужчины, сообщил корреспондент ТАСС.

Штраф назначили по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством).

Специалисты Роскомнадзора посчитали, что видео с мужскими поцелуями могут сформировать у подростков позитивный взгляд на ЛГБТ-отношения. При этом представитель TikTok просил суд прекратить дело в связи с малозначительностью правонарушения.

5 декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за демонстрацию ЛГБТ-контента. ЛГБТ-идеи и смену пола нельзя продвигать в рекламе, книгах, кино и СМИ среди взрослых и детей. Для физлиц за это предусмотрен штраф до 400 тыс. руб., для юрлиц — до 5 млн руб.

Анастасия Ларина