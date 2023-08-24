Прокуратура внесла представление за долгое рассмотрение обращений граждан в администрации Ижевска

Прокуратура Октябрьского района Ижевска выявила многочисленные нарушения администрацией города сроков рассмотрения обращений граждан в сфере развития городского хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности и по иным вопросам местного значения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Законодательством дается месяц на ответ.

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По этому поводу прокурор района внес врио главы города представление, в отношении начальника управления благоустройства и охраны окружающей среды и заместителя начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации города возбудили дела об административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

В результате нарушения были устранены, заявители получили ответы на свои обращения, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.