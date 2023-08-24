Пермская производственная компания в рамках импортозамещения разработала этикетировочную машину

Пермская компания «Меридиан» в рамках импортозамещения разработала этикетировочную машину, которая на 98% состоит из отечественных комплектующих. В «Меридиане» рассказали, что машина призвана автоматизировать процесс нанесения на продукцию самоклеящихся этикеток на производственной линии розлива. Производительность оборудования – 35 тыс. этикеток в час. На этикетке заранее можно напечатать любой дизайн или нужную информацию о продукте.



Новую разработку производственная компания представила губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, посетившему «Меридиан». Модульная конструкция новой машины позволяет укомплектовать такой этикетировочный комплекс для производства пива, молока, сгущенки, газировки или любой другой продукции, упакованной в бутылки круглого сечения. Оборудование не имеет аналогов в России и полностью заменяет импортные модели.

Глава Прикамья оценил разработку «Меридиана» и отметил, что экономика региона развивается благодаря промышленникам. Создаются рабочие места, разрабатываются продукты и осваиваются новые рынки сбыта.

ООО «Меридиан»