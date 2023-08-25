Меганаука в охоте на специалистов

Международные санкции в отношении России внесли ряд корректировок в строительство научной установки класса «мегасайенс» — синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ») в Новосибирской области. В частности, заказчику — Институту катализа СО РАН — пришлось искать замену импортным технологиям, которые необходимы для реализации проекта. Часть компонентов удалось заместить, ряд проблем с поставками еще предстоит решить. Запуск проекта должен состояться в 2025 году. Обеспокоенность ученых вызывает предстоящее обеспечение проекта штатом сотрудников. Для круглосуточной работы источника синхротронного излучения необходимо дополнительно нанять не менее 400 специалистов, которых сегодня в регионе нет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Силами только одной Сибири проект СКИФ обеспечить кадрами будет невозможно, считают эксперты

Фото: lhc.ac.uk Силами только одной Сибири проект СКИФ обеспечить кадрами будет невозможно, считают эксперты

Фото: lhc.ac.uk

В конце прошлого года заказчик и застройщик проекта СКИФ — Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН — заявил, что сроки запуска научной установки класса «мегасайенс» перенесли на год — на конец 2024 года. В начале 2025 года ЦКП «СКИФ» выйдет на опытную эксплуатацию не только как ускорительный комплекс, но и как научная инфраструктура. Ранее создание источника синхротронного излучения планировалось завершить в 2023 году и начать проведение научных исследований в 2024-м.

Стоимость проекта между тем также выросла с 37,1 млрд до 47,3 млрд руб. в связи с подорожанием стройматериалов и оборудования. Многое из того, что планировалась заказывать у иностранцев, попало под действие санкционных ограничений. В частности, некоторые экспериментальные станции планировалось закупить за рубежом «под ключ» — в Европе и Японии, поэтому в течение прошлого года были подобраны варианты сотрудничества со странами, не входящими в ЕС.

СКИФ — один из крупнейших в России за последние десятилетия проектов в области научно-исследовательской инфраструктуры. Комплекс из 34 зданий возводится на территории 30 га в наукограде Кольцово под Новосибирском, общая площадь застройки — 86,8 тыс. кв. м. Диаметр основного кольца ускорителя фотонов — 240 м, этот объект не имеет аналогов в мире. Строительство синхротрона «СКИФ» по национальному проекту «Наука и университеты» началось в 2021 году. Проект включает ускорительный комплекс ЦКП — источник синхротронного излучения поколения 4+, экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Заказчик — институт катализа СО РАН. Головным исполнителем является Институт ядерной физики СО РАН.

Часть оборудования, например для ускорительного комплекса, решено изготовить на своем производстве или у отечественных организаций. «Клистрон для линейного ускорителя, а также прецизионные источники питания поворотных магнитов бустерного синхротрона изготовил ИЯФ СО РАН, высоковакуумные насосы — ООО «Катод» и ООО «Призма», прецизионные рентгеновские щели — Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН, преломляющие рентгеновские линзы и трансфокаторы на их основе — Балтийский федеральный университет им. И. Канта»,— рассказали в ЦКП «СКИФ». По оценке СО РАН, 90% научного оборудования ускорительного комплекса — отечественное, его изготавливают на опытных производствах ИЯФ, а также предприятий — партнеров института.

Запуск синхротрона «СКИФ» даст ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне. Это поможет решить ряд актуальных задач в биологии, медицине, химии и энергетике.

От слов к делу

Сейчас на строительной площадке в наукограде Кольцово одновременно возводятся все 34 здания и сооружения комплекса. До конца осени 2023 года генеральный подрядчик АО «Концерн Титиан-2» рассчитывает завершить создание фундаментов технологически сложных зданий ЦКП «СКИФ» (инжектор, накопитель, отдельные здания экспериментальных станций) и закончить монтаж металлоконструкций, а также обшивку зданий, возведение стен и перекрытий по остальным объектам, чтобы в зимний период заниматься инженерными и отделочными работами.

Продолжается подготовка к созданию шести экспериментальных станций. В настоящее время заказчик строительства ЦКП «СКИФ» — Институт катализа СО РАН — заключил государственные контракты на разработку, изготовление, монтаж, шефмонтаж, шефналадку технологического оборудования всех станций. По первым четырем станциям, контракты по которым были подписаны в 2022-м и начале 2023 года, завершен этап эскизного проектирования, начаты работы по конструированию и изготовлению первых единиц оборудования, сообщили в центре.

По состоянию на 1 августа степень готовности оборудования инжекционного комплекса (линейный ускоритель и бустерный синхротрон) составляет 95%, оборудования основного накопителя — 63%. Согласно планам, монтаж оборудования в готовых зданиях комплекса намечен на май и июль 2024 года соответственно.

В специальном радиационно-защищенном зале ИЯФ СО РАН собрана и протестирована первая очередь линейного ускорителя ЦКП «СКИФ»: параметры электронного пучка полностью соответствуют заложенным в проекте. Также на площадке ИЯФ СО РАН собраны ячейки бустерного синхротрона ЦКП «СКИФ» — специальные подставки с магнитно-вакуумным оборудованием, которые будут соединены как конструктор в готовом здании инжектора.

«Нам нужно полгода, чтобы смонтировать все научное оборудование и начать работать с электронным пучком, поэтому мы договорились, что в ближайшее время для размещения прецизионного оборудования инжекционного комплекса будет построено чистое помещение»,— рассказал директор ЦКП «СКИФ», замдиректора ИЯФ СО РАН, член-корреспондент РАН Евгений Левичев.

Ценные кадры

Как отмечают в центре, строительство идет по плану, каких-либо препятствий на сегодняшний день нет. Проблемы с импортозамещением решаются, основное беспокойство у исполнителей проекта вызывает кадровый вопрос. Всего, по данным ЦКП, для обеспечения круглосуточной работы источника синхротронного излучения в начале 2025 года им требуется не менее 400 специалистов. Причем финансирование ЦКП «СКИФ» является недостаточным для привлечения таких штатов, считает руководство центра. В настоящее время в ЦКП «СКИФ» официально работают 100 сотрудников.

Специалисты, которые умеют эксплуатировать источники СИ и проводить на них эксперименты, имеются всего в нескольких институтах РФ, и их не так много. Переманивать таких опытных сотрудников из других учреждений — не решение проблемы, поскольку их, во-первых, нужно больше, чем имеется сейчас, во-вторых, крупные проекты федерального уровня по новым направлениям, безусловно, требуют новых кадров, а в-третьих, нельзя «обескровить» другие лаборатории, которые также выполняют нужную научную работу.

В Новосибирском госуниверситете есть магистерские программы по теме источников СИ. Будущих специалистов для работы в ЦКП «СКИФ» готовят также в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ), вузах Красноярска, Томска и других городов России. Но это совершенно не тот масштаб и уровень подготовки, который требуется для работы в составе центра.

«Когда все будет построено, собрано и все станции смонтируют и приготовят к эксплуатации, то для работы в режиме 24/7 понадобятся высококвалифицированные специалисты, которые умеют обращаться с уникальным оборудованием. Этому нигде в России не учат, специалистов нужно готовить уже сегодня. Для их подготовки и дальнейшей работы в составе ЦКП „СКИФ“ требуется финансирование»,— отметил Евгений Левичев.

Профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская отмечает, что высокотехнологичные отрасли в России сегодня работают с повышенной загрузкой по сравнению с уровнем полутора-двухлетней давности. Предприятиям не хватает как квалифицированных кадров рабочих профессий (синих воротничков), так и специалистов с высшим техническим образованием. Дефицит кадров отчасти объясняется тем, что за последние годы сильно упало число их выпуска, а также низким престижем и уровнем оплаты труда, говорит эксперт.

«Силами только одной Сибири проект СКИФ обеспечить кадрами будет невозможно. А вот чтобы привлечь этих специалистов, нужны весомые стимулирующие меры. Когда строился Академгородок, такими мерами стало жилье, тогда высококвалифицированным специалистам предоставляли коттеджи»,— рассказывает эксперт.

Руководитель департамента, организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса ВШЭ Сергей Филонович отмечает, что начинать пиар-компанию по привлечению молодых специалистов для проекта СКИФ необходимо уже сейчас. «Очень многое будет зависеть от лидера проекта: если его возглавит человек опытный, харизматичный, авторитетный, то молодежь поверит и готова будет приехать. С точки зрения менеджмента — нужно продумать систему привлечения: как заинтересовать молодых ученых, возможно, через такие инструменты, как конференции и школы»,— считает господин Филонович. Он также полагает, что часть специалистов при условии достойной заработной платы готова будет переехать в Сибирь на фоне сложившейся политической ситуации.

По словам опрошенных экспертов, проблема дефицита кадров в научной сфере глобальна и требует совместного решения не только региональной власти и предприятий, но и федеральных властей с разработкой государственных мер. Потому как с решением первой проблемы — привлечь — появится другая — как удержать.

Лолита Белова