Средняя цена на бензин в Прикамье за четыре месяца выросла на 3,1 рубля

За период с 14 по 20 августа средняя потребительская цена на автомобильный бензин в Пермском крае поднялась на 35 коп.— с 54,28 руб. до 54,63 руб. Такие данные приводит Росстат. По информации на сайте статистического органа, бензин марки АИ-92 за указанный период подорожал на 19 коп.— с 49,67 руб. до 49,86 руб., АИ-95 на 34 коп.— с 53,95 до 54,29 руб., АИ-98 и выше на 70 коп.— с 65,19 руб. до 65,89 руб. Дизельное топливо поднялось в цене на 72 коп.— с 60,82 до 61,54 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Рост цен на топливо в Прикамье начался в апреле. В общей сложности за это время средняя стоимость автомобильного бензина в регионе увеличилась на 3,1 руб.