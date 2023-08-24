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МВД объявило в розыск украинскую актрису Адрианну Курилец

Украинскую актрису Адрианну Курилец объявили в России в розыск. Ее карточка есть в базе розыска МВД России. Ранее против нее возбудили уголовное дело за призывы к насилию над российскими военнослужащими.

Фото: Соцсети Адрианны Курилец

Фото: Соцсети Адрианны Курилец

Львовская актриса Адрианна Курилец снялась в видеоролике в образе «восставшей Украины». На видео она в национальном украинском костюме серпом «перерезает горло» актеру, изображающему российского солдата.

6 мая против Адрианны Курилец возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ). Следственный комитет России увидел в этом видеоролике сходство с видео, которое снимали боевики запрещенного в России террористического движения «Исламское государство».

Адрианна Курилец работала в театре Марии Заньковецкой, а играла на сцене молодежного театра Melpomena во Львове.

Анастасия Ларина

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