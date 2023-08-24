Филиал «ПМУ» подвел итоги летней детской оздоровительной кампании

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми подвел итоги летней детской оздоровительной кампании.122 ребенкасотрудников отдохнули в оздоровительных лагерях Пермского края при поддержке предприятия, которое оплатило 85% стоимости путевок.



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Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми по персоналу и коммуникациям:

Организация летнего отдыха детей сотрудников филиала «ПМУ» — одно из важных направлений социальной поддержки персонала. Предприятие берет на себя большую долю расходов на приобретение путевок и все организационные вопросы, подбирая для детей самые лучшие варианты проведения летних каникул.

Родители выбирали из четырех оздоровительных лагерей: «Сосновый бор» и «Звездный» на Гайве, «Салют» в деревне Ключики Пальниковского сельского поселения и «Нечайка» в деревне Ласьва Пермского района.

Сергей Кислых, ведущий инженер отдела главного архитекторафилиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

У меня трое детей и все они вместе отдохнули в лагере «Сосновый бор». Большой бассейн, лазертаг, зорбинг и батут — дети с восторгом рассказывали, как провели смену. Без поддержки предприятия это было бы сложно: для семейного бюджета три путевки – серьезная нагрузка. Спасибо «Уралхиму» от всей нашей семьи!

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь