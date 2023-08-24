В Челябинской области в пять раз вырос штраф за безбилетный проезд

Законодательное собрание Челябинской области утвердило в третьем чтении поправки, ужесточающие ответственность за безбилетный проезд в общественном транспорте. Штрафы вырастут в пять раз. Соответствующее решение принято на заседании 24 августа.

Согласно изменениям в ст. 10 закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области», штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте на межмуниципальных и муниципальных маршрутах увеличится с 500 до 2,5 тыс. руб. Также вводится ответственность за повторное правонарушение – 5 тыс. руб.

По словам председателя комитета по законодательству регионального парламента Анатолия Брагина поправок в законопроект после первого чтения не поступало.

Закон о новых штрафах вступит в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования.

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