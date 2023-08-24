На Ставрополье троих работников СМИ заподозрили в вымогательстве 1,7 млн рублей

В Ставропольском крае трое работников местного средства массовой информации стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч.ч. 2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Данные о подозреваемых и их место работы не раскрывают.

Деятельность работников СМИ выявили сотрудники УФСБ региона и Управления уголовного розыска. По данным правоохранительных органов, в течение нескольких месяцев женщины вымогали у работника коммерческой компании 1,7 млн руб. под угрозой распространения в СМИ информации о нем.

«У работника другой организации они вымогали 50 тыс. руб. – также за неразмещение информации»,— сообщает пресс-служба ГУ МВД Ставрополья.

Одна из задержанных арестована и находится в СИЗО, в отношении еще двух действует запрет определенных действий. Правоохранительные органы продолжают расследование.

Анастасия Назарова