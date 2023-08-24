Детям из многодетных семей компенсируют половину стоимости учебы в колледжах и техникумах

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение Законодательного собрания проект закона, предусматривающий компенсацию половины стоимости обучения в колледжах и техникумах для детей из многодетных семей. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

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«Каждый год растет престиж и востребованность среднего профессионального образования, конкурс в некоторые наши колледжи и техникумы выше, чем в вузы, причем даже на платное обучение. Решили поддержать многодетные малоимущие семьи, в которых дети хотят учиться в ссузах востребованным профессиям, но не поступили на бюджет»,— написал губернатор в своем телеграм-канале.

Новая норма коснется студентов государственных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по наиболее востребованным специальностям. Льгота распространится на детей из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума. Законопроект рассмотрят на сентябрьском заседании заксобрания.