Саратовская прокуратура добилась оплаты работ для коммерсанта

Прокуратура Калининского района Саратовской области добилась восстановления прав предпринимателя, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что между администрацией Колокольцовского муниципального образования и некой фирмой были заключены два договора на обустройство уличного освещения и грейдирование дорог в с. Колокольцовка.

Подрядчик выполнил работы, но чиновники не перечислили ему 81 тыс. руб. требуемой оплаты. На руководителя органа местного самоуправления (по данным Kartoteka. ru, главой администрации района работает Ольга Бригадиренко) завели два административных дела о нарушении срока и порядка оплаты услуг при проведении госзакупок (ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ) и нарушении порядка принятия бюджетных обязательств (ст. 15.15.10 КоАП РФ), «которые рассмотрены, (мунслужащая — „Ъ“) привлечена к административной ответственности, назначены предупреждения». Задолженность погасили.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.