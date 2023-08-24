В Ярославле автобус укатился с места стоянки и попал в ДТП

В Ярославле автобус перевозчика ООО «Гирфтранс», который водитель не поставил на ручник, врезался в легковой автомобиль. Водителя не уволят, но автобус он восстановит за свой счет. Об этом руководитель компании Хасьятулла Гирфанов рассказал «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот из видео с места столкновения

Фото: Ярославль LIVE / «Вконтакте» Скриншот из видео с места столкновения

Фото: Ярославль LIVE / «Вконтакте»

В соцсетях появилось видео, на котором зафиксирован факт столкновения желтого автобуса с припаркованным автомобилем около ЖД-вокзала «Ярославль-Главный». Как рассказали в департаменте транспорта, автобус работал на маршруте №55, который обслуживает перевозчик ООО «Гирфтранс».

«Проверка уже идет, вина водителя есть. Водитель совершил грубое нарушение — не поставил на ручник. Сейчас будет проводиться внеплановый инструктаж со всеми сотрудниками предприятия. К водителю будет применена материальная и дисциплинарная ответственность. Водитель работает давно, у него ДТП не было, это его первое ДТП. У каждого человека такое бывает, поэтому решили не увольнять. Восстанавливать автобус будет точно за свой счет»,— прокомментировал господин Гирфанов.

Алла Чижова