«Моторинвест» назвал стоимость пикапа Dongfeng DF6 в России

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Dongfeng в России, назвала стоимость пикапа DF6 на российском рынке.

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Фото: Dongfeng Dongfeng DF6

Фото: Dongfeng

Новинка будет доступна с двумя турбодизельными двигателями. 136-сильный 2,5-литровый с 5-ступенчатой механической коробкой передач предложен для комплектации Comfort, 163-сильный 2,3-литровый с 6-ступенчатой механической коробкой передач доступен в версии Premium, а аналогичный мотор в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией полагается варианту Luxury.

Во всех версиях привод — полный, по схеме Part Time с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке. В оснащение DF6 вошли антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий, антипробуксовочной системой и системой курсовой устойчивости, система динамической стабилизации, система помощи при экстренном торможении, система помощи при трогании на подъеме, система предотвращения переворота автомобиля и ряд других систем.

Стоимость нового пикапа Dongfeng DF6 составит от 3,2 млн руб. Автомобили уже доступны у официальных дилеров марки в России.

Максим Вершинин

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