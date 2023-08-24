SuperJob: 30% нижегородцев в детстве ненавидели 1 сентября

Каждый пятый нижегородец (22%) в детстве с нетерпением ждал 1 сентября, а каждый второй (50%) — скорее ждал, чем наоборот. В тоже время 30% опрошенных признались, что ненавидели День знаний, сообщил сервис SuperJob по итогам собственного опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Тех, кто ждал начала нового учебного года, больше среди женщин (в целом 77% против 66% среди мужчин) и горожан старшего поколения (в целом 70%). Чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они говорили, что ждали встречи со школой (73% среди получающих от 80 тыс. руб. в месяц). Тех, кто признается в ненависти 1 сентября, больше всего среди нижегородцев моложе 34 лет.

Сегодня считают 1 сентября праздником 54% горожан, не считает — каждый третий (34%). В предпраздничном настроении в последние дни августа чаще пребывают женщины. Тех, кто считает 1 сентября праздником, больше всего среди респондентов старше 45 лет (63%).

Андрей Репин