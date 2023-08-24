«Съемке досталось немало критики»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, почему пресса и пользователи раскритиковали фотографии, снятые к премьере сериала «Супермодели».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vogue.co.uk Фото: vogue.co.uk

20 сентября Apple TV выпускает документальный фильм «Супермодели». Вот что говорится в описании стримингового сервиса: «Фильм "Супермодели" возвращает нас в 1980-е годы, когда четыре женщины из разных уголков мира объединились в Нью-Йорке… Они достигли такого авторитета, что их объединение изменило саму индустрию. Их авторитет был настолько велик, что позволил четверке превзойти бренды, которые они рекламировали, сделав имена Наоми, Синди, Линды и Кристи столь же известными, как и имена дизайнеров, которые их одевали».

К премьере сериала для сентябрьского британского и американского Vogue сняли обложку с легендами — Кэмпбелл, Тарлингтон, Кроуфорд и Евангелистой. Но обложку сильно раскритиковали. Одетых в черное супермоделей в британской прессе назвали похожими на «настоящих домохозяек на похоронах». А самой съемке внутри журналов вместе с обложкой досталось немало критики от пользователей социальных сетей.

Так, в Telegram иронизировали над превращением Евангелисты в Сергея Зверева силами стилистов Vogue и фотошопа. «Очередной мертвый теткинский стайлинг Эннифула», «выставка вечерней моды в галерее на Тишинке» — администраторы каналов упражнялись в остроумии. Посмотрим, какие комментарии в медиа и блогах ждет сериал.