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Коммерсантъ FM
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«Съемке досталось немало критики»

Анна Минакова — о сентябрьской обложке Vogue

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, почему пресса и пользователи раскритиковали фотографии, снятые к премьере сериала «Супермодели».

Фото: vogue.co.uk

Фото: vogue.co.uk

20 сентября Apple TV выпускает документальный фильм «Супермодели». Вот что говорится в описании стримингового сервиса: «Фильм "Супермодели" возвращает нас в 1980-е годы, когда четыре женщины из разных уголков мира объединились в Нью-Йорке… Они достигли такого авторитета, что их объединение изменило саму индустрию. Их авторитет был настолько велик, что позволил четверке превзойти бренды, которые они рекламировали, сделав имена Наоми, Синди, Линды и Кристи столь же известными, как и имена дизайнеров, которые их одевали».

К премьере сериала для сентябрьского британского и американского Vogue сняли обложку с легендами — Кэмпбелл, Тарлингтон, Кроуфорд и Евангелистой. Но обложку сильно раскритиковали. Одетых в черное супермоделей в британской прессе назвали похожими на «настоящих домохозяек на похоронах». А самой съемке внутри журналов вместе с обложкой досталось немало критики от пользователей социальных сетей.

Так, в Telegram иронизировали над превращением Евангелисты в Сергея Зверева силами стилистов Vogue и фотошопа. «Очередной мертвый теткинский стайлинг Эннифула», «выставка вечерней моды в галерее на Тишинке» — администраторы каналов упражнялись в остроумии. Посмотрим, какие комментарии в медиа и блогах ждет сериал.

Фотогалерея

«Королевы подиумов» 90-х тогда и сейчас

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1990-е стали годами трансформации манекенщиц из просто знаменитостей в суперзвезд. В «большую шестерку» супермоделей этого периода входили (слева направо) Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, а также Клаудия Шиффер

1990-е стали годами трансформации манекенщиц из просто знаменитостей в суперзвезд. В «большую шестерку» супермоделей этого периода входили (слева направо) Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, а также Клаудия Шиффер

Фото: VOGUE

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл работала на подиумах с 15 лет. Взлет ее карьеры пришелся на 1990-е годы. Она попала в список 50 самых красивых женщин мира по версии журнала People, снялась в клипе Майкла Джексона и стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и британского Vogue &lt;br>На фото: модель в 1993 году

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл работала на подиумах с 15 лет. Взлет ее карьеры пришелся на 1990-е годы. Она попала в список 50 самых красивых женщин мира по версии журнала People, снялась в клипе Майкла Джексона и стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и британского Vogue
На фото: модель в 1993 году

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

В 1998 году журнал Time объявил о конце «эпохи супермоделей», но Наоми Кэмпбелл продолжала работать моделью как на подиуме, так и в журналах. В октябре 2015 года она снялась в двухсерийном фильме «Американская история ужасов: Отель». В октябре 2020 года топ-модель и Apple TV+ анонсировали документальный фильм о ней и ее коллегах-супермоделях Синди Кроуфорд, Линде Евангелисте и Кристи Тарлингтон, снятый режиссером Барбарой Коппл &lt;br>На фото: модель в 2022 году

В 1998 году журнал Time объявил о конце «эпохи супермоделей», но Наоми Кэмпбелл продолжала работать моделью как на подиуме, так и в журналах. В октябре 2015 года она снялась в двухсерийном фильме «Американская история ужасов: Отель». В октябре 2020 года топ-модель и Apple TV+ анонсировали документальный фильм о ней и ее коллегах-супермоделях Синди Кроуфорд, Линде Евангелисте и Кристи Тарлингтон, снятый режиссером Барбарой Коппл
На фото: модель в 2022 году

Фото: Loic Venance / AFP

Немка Клаудия Шиффер также входила в «большую шестерку» супермоделей. Она начала карьеру в 17 лет, за короткий период ей удалось выйти на мировую модельную сцену. Девушка снялась для обложек более тысячи журналов, благодаря чему попала в Книгу рекордов Гиннесса. Модель сотрудничала с самыми известными модными домами мира, а модельер Карл Лагерфельд выбрал ее своей музой и лицом Chanel &lt;br>На фото: Клаудия Шиффер в 1990 году

Немка Клаудия Шиффер также входила в «большую шестерку» супермоделей. Она начала карьеру в 17 лет, за короткий период ей удалось выйти на мировую модельную сцену. Девушка снялась для обложек более тысячи журналов, благодаря чему попала в Книгу рекордов Гиннесса. Модель сотрудничала с самыми известными модными домами мира, а модельер Карл Лагерфельд выбрал ее своей музой и лицом Chanel
На фото: Клаудия Шиффер в 1990 году

Фото: Julio Donoso / Sygma / Getty Images

В 2002 году Клаудия Шиффер вышла замуж за британского режиссера и продюсера Мэттью Вона, в браке с которым родила сына и двух дочерей. Сейчас она является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании&lt;br>На фото: Клаудия Шиффер в 2021 году

В 2002 году Клаудия Шиффер вышла замуж за британского режиссера и продюсера Мэттью Вона, в браке с которым родила сына и двух дочерей. Сейчас она является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании
На фото: Клаудия Шиффер в 2021 году

Фото: Samir Hussein / WireImage / Getty Images

Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в американском городе Де-Калб. Она стала первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy. Кроуфорд появилась на обложках более 600 журналов, включая Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan и Allure. Также она была лицом многих модных домов, таких как Gianne Versace, Escada&lt;br>На фото: модель в 1990 году

Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в американском городе Де-Калб. Она стала первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy. Кроуфорд появилась на обложках более 600 журналов, включая Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan и Allure. Также она была лицом многих модных домов, таких как Gianne Versace, Escada
На фото: модель в 1990 году

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Синди Кроуфорд ушла из модельного бизнеса в 2000 году. 20 февраля ей исполнится 57 лет. Бывшая супермодель проживает в Малибу. В браке с бывшим манекенщиком Рэнди Гербером она родила дочь Кайю и сына Пресли. В настоящее время Синди Кроуфорд занимается бизнесом и изредка появляется на обложках журналов&lt;br>На фото: модель в 2020 году

Синди Кроуфорд ушла из модельного бизнеса в 2000 году. 20 февраля ей исполнится 57 лет. Бывшая супермодель проживает в Малибу. В браке с бывшим манекенщиком Рэнди Гербером она родила дочь Кайю и сына Пресли. В настоящее время Синди Кроуфорд занимается бизнесом и изредка появляется на обложках журналов
На фото: модель в 2020 году

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

При перечислении ведущих супермоделей 1990-х нельзя не упомянуть Кейт Мосс. Нестандартный для этого бизнеса рост (168 см) не помешал ей стать одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц 1990-х и 2000-х годов. Начав карьеру в 14 лет, к 20 годам заработала свой первый миллион долларов. Известна как одна из наиболее высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов. В 2007 году издание The Time внесло ее в список «100 самых влиятельных людей мира» &lt;br>На фото: Кейт Мосс в 1998 году

При перечислении ведущих супермоделей 1990-х нельзя не упомянуть Кейт Мосс. Нестандартный для этого бизнеса рост (168 см) не помешал ей стать одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц 1990-х и 2000-х годов. Начав карьеру в 14 лет, к 20 годам заработала свой первый миллион долларов. Известна как одна из наиболее высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов. В 2007 году издание The Time внесло ее в список «100 самых влиятельных людей мира»
На фото: Кейт Мосс в 1998 году

Фото: Derek Hudson / Getty Images

В 2023 году Кейт Мосс исполнится 49 лет. Топ-модель продолжает появляться на обложках и сниматься в клипах, но больше внимания уделяет бизнесу и общественной деятельности &lt;br>На фото: Кейт Мосс в 2022 году

В 2023 году Кейт Мосс исполнится 49 лет. Топ-модель продолжает появляться на обложках и сниматься в клипах, но больше внимания уделяет бизнесу и общественной деятельности
На фото: Кейт Мосс в 2022 году

Фото: Aaron Chown / Pool Photo / AP

Немка Татьяна Патитц родилась в Гамбурге, но выросла в приморском городе Сканер в Швеции. Она начала свою модельную карьеру в 1983 году после конкурса Elite Model Look в Стокгольме. Через несколько лет ее заметил немецкий фотограф Питер Линдберг. В общей сложности в 1990-х годах модель появилась на 200 обложках самых известных мировых журналов, в том числе семь раз — на обложке Vogue &lt;br>На фото: Татьяна Палитц в 2016 году

Немка Татьяна Патитц родилась в Гамбурге, но выросла в приморском городе Сканер в Швеции. Она начала свою модельную карьеру в 1983 году после конкурса Elite Model Look в Стокгольме. Через несколько лет ее заметил немецкий фотограф Питер Линдберг. В общей сложности в 1990-х годах модель появилась на 200 обложках самых известных мировых журналов, в том числе семь раз — на обложке Vogue
На фото: Татьяна Палитц в 2016 году

Фото: George Chinsee / WWD / Penske Media / Getty Images

В 2004 году Татьяна Патитц родила сына Иону и стала реже выходить на подиумы. Ее внимание переключилось на общественную деятельность — в частности, на защиту животных. В последние годы она оставалась лицом нескольких косметических брендов. 11 января 2023 года модель умерла после продолжительной борьбы с онкозаболеванием &lt;br>На фото: Татьяна Патитц в 2015 году

В 2004 году Татьяна Патитц родила сына Иону и стала реже выходить на подиумы. Ее внимание переключилось на общественную деятельность — в частности, на защиту животных. В последние годы она оставалась лицом нескольких косметических брендов. 11 января 2023 года модель умерла после продолжительной борьбы с онкозаболеванием
На фото: Татьяна Патитц в 2015 году

Фото: Dominik Bindl / Getty Images

Американка Кристи Тарлингтон родилась 2 января 1969 года в Окленде. С детства она увлекалась конным спортом, благодаря чему ее заметил фотограф Дэнни Коуди. В 1987 году лицо впервые попало на обложку — обложку итальянского Vogue. Впоследствии она неоднократно появлялась также на обложках Harper&#39;s Bazaar, Cosmopolitan, ELLE и Glamour. Работала с такими дизайнерами, как Gianni Versace, Karl Lagerfeld, Christian Lacroix, Azzedine Alaia &lt;br>На фото: модель в 1986 году

Американка Кристи Тарлингтон родилась 2 января 1969 года в Окленде. С детства она увлекалась конным спортом, благодаря чему ее заметил фотограф Дэнни Коуди. В 1987 году лицо впервые попало на обложку — обложку итальянского Vogue. Впоследствии она неоднократно появлялась также на обложках Harper's Bazaar, Cosmopolitan, ELLE и Glamour. Работала с такими дизайнерами, как Gianni Versace, Karl Lagerfeld, Christian Lacroix, Azzedine Alaia
На фото: модель в 1986 году

Фото: frederic meylan / Sygma / Getty Images

1993 год стал последним годом участия Кристи Тарлингтон в показах перед долгим перерывом. В 2000-х и 2010-х годах она активно занималась благотворительностью. Спустя 20 лет, в 2019 году, женщина снова вышла на подиум на показе модельера Марка Джейкобса &lt;br>На фото: Кристи Тарлингтон в 2021 году

1993 год стал последним годом участия Кристи Тарлингтон в показах перед долгим перерывом. В 2000-х и 2010-х годах она активно занималась благотворительностью. Спустя 20 лет, в 2019 году, женщина снова вышла на подиум на показе модельера Марка Джейкобса
На фото: Кристи Тарлингтон в 2021 году

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Линда Евангелиста родилась 10 мая 1965 года в Канаде в семье итальянских эмигрантов. Ее модельная карьера началась в 1984 году с подписания контракта с Elite Model Management в Нью-Йорке. Топ-модель сотрудничала с Chanel и Versace, Ralph Lauren и Yves Saint Laurent, Chloe и Calvin Klein. Линда Евангелиста стала первой моделью, которой предлагали супергонорары только ради присутствия на каком-либо модном мероприятии &lt;br>На фото: модель в 1996 году

Линда Евангелиста родилась 10 мая 1965 года в Канаде в семье итальянских эмигрантов. Ее модельная карьера началась в 1984 году с подписания контракта с Elite Model Management в Нью-Йорке. Топ-модель сотрудничала с Chanel и Versace, Ralph Lauren и Yves Saint Laurent, Chloe и Calvin Klein. Линда Евангелиста стала первой моделью, которой предлагали супергонорары только ради присутствия на каком-либо модном мероприятии
На фото: модель в 1996 году

Фото: Michel Arnaud / Corbis / Getty Images

После 1998 года Линда Евангелиста менее активно принимала участие в съемках и показах, и единственная из «большой шестерки» супермоделей не появилась на показе Versace в 2017 году. Она вела жизнь затворницы до 2021 года, пока не прервала этот период интервью для журнала People. В нем женщина рассказала, что пострадала от редкого осложнения после косметической процедуры криолиполиз, после чего не хотела появляться на публике &lt;br>На фото: Линда Евангелиста в 2015 году

После 1998 года Линда Евангелиста менее активно принимала участие в съемках и показах, и единственная из «большой шестерки» супермоделей не появилась на показе Versace в 2017 году. Она вела жизнь затворницы до 2021 года, пока не прервала этот период интервью для журнала People. В нем женщина рассказала, что пострадала от редкого осложнения после косметической процедуры криолиполиз, после чего не хотела появляться на публике
На фото: Линда Евангелиста в 2015 году

Фото: Justin Lane / EPA / Vostock Photo

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1990-е стали годами трансформации манекенщиц из просто знаменитостей в суперзвезд. В «большую шестерку» супермоделей этого периода входили (слева направо) Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, а также Клаудия Шиффер

Фото: VOGUE

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл работала на подиумах с 15 лет. Взлет ее карьеры пришелся на 1990-е годы. Она попала в список 50 самых красивых женщин мира по версии журнала People, снялась в клипе Майкла Джексона и стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и британского Vogue
На фото: модель в 1993 году

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

В 1998 году журнал Time объявил о конце «эпохи супермоделей», но Наоми Кэмпбелл продолжала работать моделью как на подиуме, так и в журналах. В октябре 2015 года она снялась в двухсерийном фильме «Американская история ужасов: Отель». В октябре 2020 года топ-модель и Apple TV+ анонсировали документальный фильм о ней и ее коллегах-супермоделях Синди Кроуфорд, Линде Евангелисте и Кристи Тарлингтон, снятый режиссером Барбарой Коппл
На фото: модель в 2022 году

Фото: Loic Venance / AFP

Немка Клаудия Шиффер также входила в «большую шестерку» супермоделей. Она начала карьеру в 17 лет, за короткий период ей удалось выйти на мировую модельную сцену. Девушка снялась для обложек более тысячи журналов, благодаря чему попала в Книгу рекордов Гиннесса. Модель сотрудничала с самыми известными модными домами мира, а модельер Карл Лагерфельд выбрал ее своей музой и лицом Chanel
На фото: Клаудия Шиффер в 1990 году

Фото: Julio Donoso / Sygma / Getty Images

В 2002 году Клаудия Шиффер вышла замуж за британского режиссера и продюсера Мэттью Вона, в браке с которым родила сына и двух дочерей. Сейчас она является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании
На фото: Клаудия Шиффер в 2021 году

Фото: Samir Hussein / WireImage / Getty Images

Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в американском городе Де-Калб. Она стала первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy. Кроуфорд появилась на обложках более 600 журналов, включая Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan и Allure. Также она была лицом многих модных домов, таких как Gianne Versace, Escada
На фото: модель в 1990 году

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Синди Кроуфорд ушла из модельного бизнеса в 2000 году. 20 февраля ей исполнится 57 лет. Бывшая супермодель проживает в Малибу. В браке с бывшим манекенщиком Рэнди Гербером она родила дочь Кайю и сына Пресли. В настоящее время Синди Кроуфорд занимается бизнесом и изредка появляется на обложках журналов
На фото: модель в 2020 году

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

При перечислении ведущих супермоделей 1990-х нельзя не упомянуть Кейт Мосс. Нестандартный для этого бизнеса рост (168 см) не помешал ей стать одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц 1990-х и 2000-х годов. Начав карьеру в 14 лет, к 20 годам заработала свой первый миллион долларов. Известна как одна из наиболее высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов. В 2007 году издание The Time внесло ее в список «100 самых влиятельных людей мира»
На фото: Кейт Мосс в 1998 году

Фото: Derek Hudson / Getty Images

В 2023 году Кейт Мосс исполнится 49 лет. Топ-модель продолжает появляться на обложках и сниматься в клипах, но больше внимания уделяет бизнесу и общественной деятельности
На фото: Кейт Мосс в 2022 году

Фото: Aaron Chown / Pool Photo / AP

Немка Татьяна Патитц родилась в Гамбурге, но выросла в приморском городе Сканер в Швеции. Она начала свою модельную карьеру в 1983 году после конкурса Elite Model Look в Стокгольме. Через несколько лет ее заметил немецкий фотограф Питер Линдберг. В общей сложности в 1990-х годах модель появилась на 200 обложках самых известных мировых журналов, в том числе семь раз — на обложке Vogue
На фото: Татьяна Палитц в 2016 году

Фото: George Chinsee / WWD / Penske Media / Getty Images

В 2004 году Татьяна Патитц родила сына Иону и стала реже выходить на подиумы. Ее внимание переключилось на общественную деятельность — в частности, на защиту животных. В последние годы она оставалась лицом нескольких косметических брендов. 11 января 2023 года модель умерла после продолжительной борьбы с онкозаболеванием
На фото: Татьяна Патитц в 2015 году

Фото: Dominik Bindl / Getty Images

Американка Кристи Тарлингтон родилась 2 января 1969 года в Окленде. С детства она увлекалась конным спортом, благодаря чему ее заметил фотограф Дэнни Коуди. В 1987 году лицо впервые попало на обложку — обложку итальянского Vogue. Впоследствии она неоднократно появлялась также на обложках Harper's Bazaar, Cosmopolitan, ELLE и Glamour. Работала с такими дизайнерами, как Gianni Versace, Karl Lagerfeld, Christian Lacroix, Azzedine Alaia
На фото: модель в 1986 году

Фото: frederic meylan / Sygma / Getty Images

1993 год стал последним годом участия Кристи Тарлингтон в показах перед долгим перерывом. В 2000-х и 2010-х годах она активно занималась благотворительностью. Спустя 20 лет, в 2019 году, женщина снова вышла на подиум на показе модельера Марка Джейкобса
На фото: Кристи Тарлингтон в 2021 году

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Линда Евангелиста родилась 10 мая 1965 года в Канаде в семье итальянских эмигрантов. Ее модельная карьера началась в 1984 году с подписания контракта с Elite Model Management в Нью-Йорке. Топ-модель сотрудничала с Chanel и Versace, Ralph Lauren и Yves Saint Laurent, Chloe и Calvin Klein. Линда Евангелиста стала первой моделью, которой предлагали супергонорары только ради присутствия на каком-либо модном мероприятии
На фото: модель в 1996 году

Фото: Michel Arnaud / Corbis / Getty Images

После 1998 года Линда Евангелиста менее активно принимала участие в съемках и показах, и единственная из «большой шестерки» супермоделей не появилась на показе Versace в 2017 году. Она вела жизнь затворницы до 2021 года, пока не прервала этот период интервью для журнала People. В нем женщина рассказала, что пострадала от редкого осложнения после косметической процедуры криолиполиз, после чего не хотела появляться на публике
На фото: Линда Евангелиста в 2015 году

Фото: Justin Lane / EPA / Vostock Photo

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