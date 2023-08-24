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обновлено 12:53

Оставшиеся средства для сохранение объекта культурного наследия «Благородное собрание» вернут в краевой бюджет

Остаток незаконтрактованных средств по мероприятиям, направленным на сохранение объекта культурного наследия «Благородное собрание», в размере 7,91 млн руб. уйдет в распоряжение краевого бюджета. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к предложению по изменению закона о краевом бюджете. Это связано с передачей объекта в оперативное управление ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий» для выполнения работ по капитальному ремонту.

Фото: Константин Долгановский

Фото: Константин Долгановский

Здание Благородного собрания является объектом культурного наследия регионального значения. Это единственный характерный памятник классицизма в Перми, дошедший до наших дней практически в неизменном состоянии. В настоящее время в здании расположен Культурно-деловой центр ГУ МВД по Пермскому краю.

В мае 2023 года работы по реконструкции здания Благородного собрания были завершены. В будущем в здании планируется размещение многофункционального пространства, которое станет новой точкой притяжения жителей.

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