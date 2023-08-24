В Челябинске 35 домов остаются без горячей воды после шестого этапа опрессовки

В Тракторозаводском районе Челябинска 35 многоквартирных домов остаются без горячего водоснабжения, несмотря на завершение последнего, шестого, этапа гидравлических испытаний теплосетей. Ситуацию контролирует администрация города, сообщает пресс-служба мэрии.

Шестой этап опрессовки проходил с 9 по 23 августа. Из-за выявленных повреждений в части домов не удалось вернуть вовремя горячую воду. При этом сотрудники администрации сообщают, что на сегодня подано горячее водоснабжение по все дома, попадавшие под пятый этап гидравлических испытаний. В понедельник, 21 августа, без воды оставались жители 14 многоквартирных домов.

Мэрия сообщает, что несмотря на завершение опрессовок, ежедневно в плановые работы может выводиться от одного до нескольких десятков многоквартирных домов для проведения текущих и капитальных ремонтов. «Срок отключения горячего водоснабжения в этих случаях может составлять от одного до нескольких дней»,–заявляют в администрации города.

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