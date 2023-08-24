Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Около 50 км выделенных полос может появиться в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в 2024 году может появиться около 50 км выделенных полос для движения общественного транспорта. Об этом глава думской комиссии по транспорту Станислав Прокопович заявил в ходе на пресс-конференции, организованной Центром развития транспортной сети.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По его словам, сейчас в городе насчитывается около 11 км выделенных полос.До конца года будет закончен мониторинг городских магистралей и принято решение о создании новых выделенок.

Они могут появиться на Московском и Комсомольском шоссе, улице Новикова-Прибоя и проспектах Ленина и Гагарина.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...