Аналитики составили портрет клиента онлайн-МФО в Краснодарском крае

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал портрет среднестатистического клиента микрофинансовых организаций в Краснодарском крае по итогам января—июля 2023 г.

Преобладающей возрастной группой являются клиенты в возрасте 30–39 лет — на их долю приходится 48,6% от общего количества заемщиков. На доли возрастных групп 18–29 лет и 40–49 лет приходится 29,2 и 15,2% соответственно. Наименее многочисленная возрастная группа — 50+ лет (6,9%).

Наиболее популярные сферы занятости клиентов — торговля и строительство. Совокупно порядка 15% заемщиков от общего количества работают в них. Далее идут сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт и логистика. На них суммарно приходится около 17% клиентов.

Доля заемщиков мужского пола составляет 56,4%, женского — 43,6%. В среднем доход у мужчин выше, поэтому у них больше уверенности в возможностях качественно обслуживать финансовые обязательства. Также микрозаймы часто берут на незапланированные нужды, а этим в семьях исторически по большей части занимаются мужчины.

Фокусировка кредиторов на заемщиках 30–39 лет объясняется тем, что именно на этом отрезке, как правило, люди имеют наиболее прогнозируемую финансовую стабильность. Следовательно, в глазах кредиторов они наиболее надежны с точки зрения соблюдения ими платежной дисциплины.

Лидирующие позиции сфер торговли и строительства объясняются их повышенной востребованностью среди наемных работников и предпринимателей, работающих на себя. Вторые прибегают к заемным средствам, в том числе для финансирования нужд бизнеса. Финансовые ресурсы им нужны для закрытия кассовых разрывов, пополнения оборотного капитал, финансирования новых поставок и т. д.

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