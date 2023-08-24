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«Нижнекамскнефтехиму» дали заключение государственной экоэкспертизы на реконструкцию полигона промотходов

Компания «Нижнекамскнефтехим» получила положительное заключение государственной экологической экспертизы на реконструкцию полигона промышленных отходов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: Пресс-служба СИБУРа

Фото: Пресс-служба СИБУРа

Отмечается, что решения, которые предложило татарстанское предприятие, оказались соответствующими всем требованиям законодательства в сфере охраны окружающей среды. За счет рекультивации полигона будет минимизировано воздействие на окружающую среду.

Полигон включает в себя 48 карт, которые представляют собой котлованы. У каждого из них есть свой объем и свое предназначение. Предприятие планирует усилить основание и сделать трехслойный геотекстиль с более высокими характеристиками в восьми картах. За счет этого карта станет еще герметичнее. 36 карт будут выведены из эксплуатации. Сначала все они будут покрыты гидроизоляционным слоем, а затем рекультивированы.

Реконструкция полигона будет завершена в следующем году. Всего на это будут потрачены свыше 1,7 млрд руб.

"Ъ-Казань"

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