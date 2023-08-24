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Театр Волкова заявил о попытке мошенничества с билетами

В интернете пытались продать билеты на несуществующие спектакли в Ярославском государственном театре драмы им. Ф.Г. Волкова, сообщили в пресс-службе театра.

Фрагмент объявления о продаже фальшивых билетов в театр им. Ф.Волкова

Фрагмент объявления о продаже фальшивых билетов в театр им. Ф.Волкова

Фото: театр им. Ф.Волкова

Фрагмент объявления о продаже фальшивых билетов в театр им. Ф.Волкова

Фото: театр им. Ф.Волкова

«На данный момент мошенники приглашают на такие постановки, как мюзиклы «Гарри Поттер», «Король Лев» и пр. Будьте внимательны! Билеты на спектакли Первого русского можно купить только на нашем сайте. Не покупайте билеты на сторонних сайтах или на популярном сайте объявлений»,— сообщили в театре.

В театре уточнили, что таких постановок в репертуаре нет, нет и гастрольных спектаклей с подобными названиями. На данный момент сайт, где продавались фальшивые билеты, заблокирован. Между тем руководство театра готовит обращение в правоохранительные органы.

Антон Голицын

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