Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о личной жизни российского императора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Левицкий / rct.uk / Wikipedia Фото: Сергей Левицкий / rct.uk / Wikipedia

Сегодня поистине царские страсти: Александр II и его влюбленности. Это был один из самых деятельных правителей России, вошел в историю как реформатор и освободитель. Он отменил крепостное право, ввел всеобщую воинскую повинность, учредил земства, провел судебную реформу, ограничил цензуру. Во времена его правления империя значительно расширилась.

Не менее насыщенной была и его личная жизнь. Ухаживать за хорошенькими фрейлинами он начал с самой юности, за что не единожды получал выговоры от своего отца Николая I. Однако по-настоящему серьезным увлечением стала Ольга Калиновская — тоже фрейлина, которой он чуть было не сделал предложение. Отец немедленно отправил его в путешествие по Европе, с тем чтобы он выбрал себе невесту из заранее утвержденного списка. Расчет оказался верным — уже в Германии Александр забыл о Калиновской и влюбился в принцессу Гессенскую Максимилиану. Забегая вперед, надо сказать, что она и стала потом его женой и российской императрицей Марией Александровной.

Но тогда выяснилось, что она не входит в список одобренных пассий. И Александр получил приказ от отца двигаться дальше, в Англию. На берегах Туманного Альбиона произошел конфуз, всполошивший всю Европу. Александр воспылал страстью к молодой королеве Виктории, которая, в свою очередь, влюбилась в русского цесаревича. «Великий князь безумно нравится мне. Он естественен и весел. С ним легко»,— записала она в первый же вечер их знакомства. Дальше — больше. Они так сблизились, что стали уединяться при первой возможности. При этом никто не знал, чем они занимаются. Сказать, что все были в шоке, не сказать ничего.

Николай I впал в бешенство, когда новости дошли до него. Он приложил все усилия, чтобы вернуть сына домой. Прощание Александра и Виктории было трогательным и грустным. Он подарил ей альбом со своими портретами и овчарку по кличке Казбек. Этот пес оставался любимцем королевы вплоть до своей смерти. Александр же отправился домой, где его ждали и брак, и новые пылкие влюбленности, и царствование, и трагическая гибель.