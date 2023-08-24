Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об электрокаре от суббренда Exeed, который появится у российских дилеров уже в начале 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Exeed Фото: Пресс-служба Exeed

В среду у российских журналистов была возможность побеседовать онлайн с главой дизайнерской команды, разрабатывающей седан марки Exlantix – это суббренд марки Exeed, премьера которого состоялась в апреле 2023 года на Шанхайском автосалоне. Дизайнер, конечно же, приглашен из Италии. Портфолио его прежних работ мне найти не удалось, но имя у художника вполне автомобильное — Пьерлуиджи Феррари.

Прогуливаясь вокруг белоснежного седана синьор Феррари рассказывал, что у автомобиля такое не слишком запоминающееся лицо, потому что его команда вдохновлялась классическими канонами красоты. Чтобы подтвердить это, в студии стояла пара античных слепков. Кроме того, для электромобиля важна не узнаваемая за километр радиаторная решетка, а то, чтобы зазоры между деталями — капотом, фарами, бампером — были минимальными, дабы обеспечить максимально возможную обтекаемость.

Это же касается и всего кузова в целом. По словам дизайнера, его команде удалось добиться выдающихся аэродинамических показателей, найдя компромисс между изящным купеобразным силуэтом автомобиля и возможностью обеспечить пространство и комфорт пассажирам как первого, так и второго ряда. Не будем забывать, что для электромобиля минимальное сопротивление встречного воздуха — это еще и запас хода. Идеальная аэродинамика способна добавить до 60 лишних километров пробега на одном заряде батареи при прочих равных.

Масштабная панорамная крыша делает салон похожим на кабину самолета, этакую «хрустальную капсулу». Но какие-то подробности про сам салон пока не обсуждались. В апреле, когда мы с коллегами разглядывали этот автомобиль в Китае, менеджеры компании просили не фотографировать интерьер, потому что его будут еще переделывать. Вероятно, процесс еще идет. Хотя времени осталось уже не так много — в самом начале 2024 года элегантный электрический седан Exlantix должен уже появиться у российских дилеров марки Exeed.