Директора нижегородского детского сада обвиняют в мошенничестве и подлоге

В Кулебаксом районе Нижегородской области директора детского сада обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, в результате чего было похищено более 600 тыс. руб. По данным регионального управления СК РФ, в общей сложности известно о 17 эпизодах ее преступной деятельности.

По версии следователей, директор детсада издала подложный приказ о приеме на работу дворника. С 2015 по 2022 год она вносила в табеля учета рабочего времени недостоверные сведения о его работе и направляла эти документы в бухгалтерию. Там несуществующему дворнику начисляли зарплату, которую директор детсада забирала самостоятельно. Кроме того, обвиняемая фиктивно оформила одну из воспитателей на должность социального педагога. Полагающуюся за совмещение должностей зарплату воспитатель отдавала директору.

Вину в совершении инкриминируемых деяний она признала частично. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Репин