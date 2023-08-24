Минэк потратил командировочные деньги бюджета края для арбитражного процесса

Краевое минэкономразвития просит предусмотреть в бюджете Пермского края 590 тыс. руб. на компенсацию командировок сотрудникам. В описании законопроекта заксобрания о внесении поправок в бюджет на 2023 год говорится, что денежные средства были, однако впоследствии их направили на подготовку заключения судебного процесса по оспариванию законности строительства онкологического центра в Камской долине.

В письме за подписью главы краевого минэка Эдуарда Соснина в составе финансово-экономического обоснования к законопроекту написано: «На данный момент средств на оплату командировочных расходов у министерства не имеется. Просим предусмотреть на 2023 год денежные средства в размере 590 тыс. руб.».

В рамках судебного разбирательства между краевой прокуратурой и ООО «Клиника инновационных исследований» судья попросила власти представить документы, которые подтвердили бы факт того, что строительство онкоцентра в рамках концессии — самый оптимальный механизм. Минэк в качестве ответчика привлек для подготовки заключения стороннюю организацию, услуги которой были оценены в 590 тыс. руб.

Напомним, в сентябре прошлого года прокуратура Пермского края обращалась с соответствующим иском к минэкономразвития региона и ООО «Клиника инновационных исследований», между которыми было заключено концессионное соглашение по строительству онкологического центра. Срок действия соглашения, по которому планируют постройку комплекса в Камской долине, составляет 35 лет. На прошлой неделе Арбитражный суд Уральского округа принял к рассмотрению кассационную жалобу прокуратуры края, которую рассмотрят в октябре.