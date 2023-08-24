Avito: спрос на услуги частных тренеров в Челябинске вырос на 52%

В Челябинске спрос на услуги частных спортивных тренеров этим летом вырос на 52% по сравнению с летом прошлого года, сообщает пресс-служба «Авито Услуги».

Наиболее популярным видом спорта среди челябинцев, интересующихся частными тренировками, стал футбол. Спрос на таких тренеров вырос на 192%. На 125% увеличились запросы на педагогов по спортивным танцам. Также популярны занятия с тренерами по фитнесу — рост на 37% год к году и боксу – на 17%.

Число предложений о частных тренеров, спортивных школ, секций и студий также увеличивается. За лето в категории «Спорт, танцы» было опубликовано на 36% больше объявлений по сравнению с прошлым годом. Больше всего выросло число предложений от тренеров по фитнесу (+34%), боксу (+24%) и танцам (+76%).

Стоимость тренировок зависит от вида спорта, уровня и опыта работы тренера. Например, групповое занятие по футболу обойдется в среднем от 500 руб., индивидуальное – от 1 тыс. Цена тренировки по боксу начинается от 1,2 тыс. руб., занятия танцами — от 1 тыс. руб.

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