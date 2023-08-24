В Анапе бесплатно догазифицируют более 7 тысяч домов

В Анапе в рамках программы бесплатной догазификации подано 7,7 тыс. заявок. В настоящий момент исполнено 3,1 тыс., сообщили в пресс-службе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе под социальную догазификацию попадают 30 населенных пунктов. Работы ведутся в Супсехе, Анапской, Гостагаевской и Витязево. Ежедневно 39 бригад прокладывают сети магистральных газопроводов. В настоящий момент завершается капитальное строительство шкафного регуляторного пункта газопровода высокого давления в селе Бужор длиной 2,4 км.

«В ближайшие годы жители всех населенных пунктов Анапы должны получить техническую возможность участия в этой программе — пункты газопровода высокого давления должны быть построены даже в отдаленных хуторах»,— подчеркнул глава Анапы Василий Швец.

Вице-мэр Артем Моисеев отметил, что взят высокий темп работ, но необходимо максимальное информирование граждан. В частности, в Гостагаевской, где подано больше всего заявлений на догаз, встречи представителей «Газпром газораспределение Краснодар» с населением по вопросам догазификации проходят два-три раза в неделю. Также организована работа с руководителями органов ТОС.

До начала отопительного периода газ должен быть доведен до 1,6 тыс. домовладений. При этом программа бессрочная, работы не будут завершены, пока все желающие анапчане не подключат дома к газу.

По программе «Догазификация» газ бесплатно проводят до границ земельных участков. Для льготных категорий граждан предусмотрена краевая выплата в 100 тыс. руб. Средства можно направить на проектирование и подключение сети, приобретение и установку оборудования, прибора учета.

Наталья Решетняк

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