Компания построит в Нефтекамске завод полимерных смол за 320 млн рублей

Минэкономразвития России включило ООО «Аттика-Нефтекамск» в реестр резидентов территории опережающего развития «Нефтекамск», сообщила пресс-служба правительства Башкирии. Компания намерена инвестировать более 320 млн руб. в создание производства полимерных смол, которые используются при изготовлении лакокрасочных материалов широкого спектра назначения, включая промышленные, автомобильные грунтовки и покрытия, а также красок для дорожной разметки.

Компания намерена реализовать инвестпроект в 2023-2028 годах, создав 48 рабочих мест, для будущих сотрудников будет организовано обучение. Производство планируется запустить в 2024 году, выход на проектную мощность с ежегодным выпуском 10 тыс. т продукции запланирован на 2026 год.

По данным регионального минэкономразвития, в Башкирии статус резидента ТОР получили 128 компаний. Они создали более 5,3 тыс. рабочих мест, инвестировав в экономику 8,3 млрд руб.

ТОР «Нефтекамск» создана в 2019 году. Статус резидента ТОР позволяет получить льготы по налогу на прибыль, аренде государственного и муниципального имущества, могут получить землю без проведения торгов. Для компаний предусмотрен пониженный коэффициент при применении налога на добычу полезных ископаемых, они освобождены от налога на имущество и земельного налога.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аттика-Нефтекамск» зарегистрировано в январе 2023 года. Основной вид деятельности — производство красок и лаков. Бенефициарами общества через ООО «Ливадия» (Ленинградская область) выступают Дмитрий Бородин, Валерий и Матвей Раммо.

Наталья Балыкова

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