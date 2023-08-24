Президент УНИКСа стал почетным гражданином Казани

Президент УНИКСа и бывший глава Нацбанка Татарстана Евгений Богачев стал почетным гражданином Казани. Об этом в ходе сессии Казгордумы заявил мэр города Ильсур Метшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«За 20 лет работы в должности Евгений Борисович проводил большую работу по совершенствованию банковской системы республики и решению социальных вопросов республики»,— сказал господин Метшин.

Евгений Богачев возглавлял Нацбанк республики с 1993 по 2014 год. А в 1998-м он стал президентом УНИКСа. В минувшем сезоне казанский клуб выиграл Единую Лигу ВТБ.

"Ъ-Казань"