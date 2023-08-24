Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВТБ признан лидером рынка Private banking в России

ВТБ в третий раз возглавил рейтинг журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала. По итогам первого полугодия нынешнего года объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 3 трлн рублей, увеличившись с начала года на 11%. Общее число VIP-клиентов ВТБ превышает 53,5 тыс. человек, к услугам которых – более 30 премиальных офисов по всей России.

При составлении рейтинга организаторы оценивали ключевые показатели финансовых организаций в работе с премиальными клиентами – число пользователей продуктов и услуг, в том числе HNWI, активы под управлением, количество офисов и условия по классическим рублевым депозитам.

На сегодняшний день портфель под управлением Private Banking ВТБ превышает 3 трлн рублей, из которых около половины занимают классические рублевые депозиты, объем которых с начала года вырос на 6,8%. Высокий прирост среди срочных вкладов состоятельного сегмента показали также депозиты в китайских юанях – их портфель увеличился за полгода на 51%, достигнув 9,5 млрд юаней.

ВТБ в первом полугодии увеличил число клиентов сегмента private banking почти на 2,5 тыс. человек – до 53,5 тыс., из которых 6 тыс. – с финансовыми активами от $1 млн. Сегодня для них действует более 30 премиальных отделений во всех крупных городах России.

«В Свердловской области сервис по обслуживанию премиальных клиентов растет еще активнее, чем в целом по стране. Private Banking ВТБ в регионе сегодня управляет портфелем в размере 43 млрд рублей, с начала года этот объем вырос на 40%. Около 60% составляют рублевые депозиты. Как и другие категории клиентов, состоятельные вкладчики все чаще предпочитают депозиты в юанях: с начала года их объем увеличился в 3,3 раза и составляет по итогам 6 месяцев 2023 года более 145 млн в рублевом эквиваленте. Банк обслуживает более 1100 клиентов VIP-cегмента, которым доступен широкий спектр финансовых и нефинансовых сервисов», - комментирует управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова.

С начала прошлого года ВТБ перестроил работу с состоятельными клиентами – заместил финансовые инструменты, которые перестали работать на российском рынке, в сферах, связанных с иностранными юрисдикциями, заново выстроил инфраструктуру банковского обслуживания. В рамках альтернативных инвестиций ВТБ первым на рынке предложил продажу физического золота без НДС 20% и более чем за полтора года реализовал свыше 46 тонн слитков, что является абсолютным рекордом среди всех игроков российского рынка.

В сфере нефинансовых услуг лидерство продолжает обеспечивать Семейный офис, предлагающий комплексное сопровождение клиентов с учетом санкционных рисков и внутренних ограничительных мер. Всем состоятельным клиентам ВТБ по-прежнему доступен широкий набор продуктов и сервисов, в том числе Mir Pass - полноценная альтернатива сервису Priority Pass, – обеспечивающая доступ в более чем 250 бизнес-залов аэропортов и ж/д вокзалов в России и за рубежом.

С 2023 года идет системное объединение состоятельного сегмента ВТБ и банка «Открытие». Уже сегодня более 60% клиентов «Открытия» обслуживаются в ВТБ. Основная задача банка – качественно провести интеграцию, «бесшовно» и максимально комфортно для клиентов. В настоящее время общая клиентская база составляет около 60 тысяч человек, а число VIP-офисов - почти 60 отделений.

*Private banking – сервис для состоятельных клиентов.

Банк ВТБ (ПАО)

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...