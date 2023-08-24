ВТБ признан лидером рынка Private banking в России

ВТБ в третий раз возглавил рейтинг журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала. По итогам первого полугодия нынешнего года объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 3 трлн рублей, увеличившись с начала года на 11%. Общее число VIP-клиентов ВТБ превышает 53,5 тыс. человек, к услугам которых – более 30 премиальных офисов по всей России.



При составлении рейтинга организаторы оценивали ключевые показатели финансовых организаций в работе с премиальными клиентами – число пользователей продуктов и услуг, в том числе HNWI, активы под управлением, количество офисов и условия по классическим рублевым депозитам.

На сегодняшний день портфель под управлением Private Banking ВТБ превышает 3 трлн рублей, из которых около половины занимают классические рублевые депозиты, объем которых с начала года вырос на 6,8%. Высокий прирост среди срочных вкладов состоятельного сегмента показали также депозиты в китайских юанях – их портфель увеличился за полгода на 51%, достигнув 9,5 млрд юаней.

ВТБ в первом полугодии увеличил число клиентов сегмента private banking почти на 2,5 тыс. человек – до 53,5 тыс., из которых 6 тыс. – с финансовыми активами от $1 млн. Сегодня для них действует более 30 премиальных отделений во всех крупных городах России.

«В Свердловской области сервис по обслуживанию премиальных клиентов растет еще активнее, чем в целом по стране. Private Banking ВТБ в регионе сегодня управляет портфелем в размере 43 млрд рублей, с начала года этот объем вырос на 40%. Около 60% составляют рублевые депозиты. Как и другие категории клиентов, состоятельные вкладчики все чаще предпочитают депозиты в юанях: с начала года их объем увеличился в 3,3 раза и составляет по итогам 6 месяцев 2023 года более 145 млн в рублевом эквиваленте. Банк обслуживает более 1100 клиентов VIP-cегмента, которым доступен широкий спектр финансовых и нефинансовых сервисов», - комментирует управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова.

С начала прошлого года ВТБ перестроил работу с состоятельными клиентами – заместил финансовые инструменты, которые перестали работать на российском рынке, в сферах, связанных с иностранными юрисдикциями, заново выстроил инфраструктуру банковского обслуживания. В рамках альтернативных инвестиций ВТБ первым на рынке предложил продажу физического золота без НДС 20% и более чем за полтора года реализовал свыше 46 тонн слитков, что является абсолютным рекордом среди всех игроков российского рынка.

В сфере нефинансовых услуг лидерство продолжает обеспечивать Семейный офис, предлагающий комплексное сопровождение клиентов с учетом санкционных рисков и внутренних ограничительных мер. Всем состоятельным клиентам ВТБ по-прежнему доступен широкий набор продуктов и сервисов, в том числе Mir Pass - полноценная альтернатива сервису Priority Pass, – обеспечивающая доступ в более чем 250 бизнес-залов аэропортов и ж/д вокзалов в России и за рубежом.

С 2023 года идет системное объединение состоятельного сегмента ВТБ и банка «Открытие». Уже сегодня более 60% клиентов «Открытия» обслуживаются в ВТБ. Основная задача банка – качественно провести интеграцию, «бесшовно» и максимально комфортно для клиентов. В настоящее время общая клиентская база составляет около 60 тысяч человек, а число VIP-офисов - почти 60 отделений.

*Private banking – сервис для состоятельных клиентов.

Банк ВТБ (ПАО)