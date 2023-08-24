Из Челябинской области депортировали группу иностранцев, отсидевших в колониях

Сотрудники полиции депортировали из Челябинской области трех иностранцев, которые отбыли наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По еще одному 32-летнему мигранту, незаконно находившемуся в России, принято решение о пожизненной нежелательности нахождения в РФ из-за неоднократного привлечения к уголовной и административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По итогам очередного дня оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», на Южном Урале выявлено 76 административных правонарушений. Принято решение об административном выдворении из России 15 мигрантов. Также зафиксировано 11 преступлений в сфере миграции.

Кроме того, установлены двое граждан стран бывшего СССР, которые при подаче заявлений об участии в госпрограмме по содействию добровольному переселению соотечественников предъявили аттестаты об общем образовании с признаками подделки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

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