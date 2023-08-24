Опубликованы доходы кандидатов в губернаторы Нижегородской области

Избирательная комиссия Нижегородской области опубликовала сведения о доходах и имуществе кандидатов в губернаторы за 2022 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Действующий глава региона Глеб Никитин (партия «Единая Россия») задекларировал доход в размере 6 млн руб. по итогам прошлого года (в 2021-м — 11,75 млн руб.). В его собственности находится участок площадью 2,5 тыс. кв. м и дом в Тверской области и квартира в Москве. Также он владеет машинами ВАЗ-21011, UAZ Pickup, ГАЗ-3102, ГАЗ-21 и мотоциклом «Ява». Его супруга за прошлый год заработала 4,8 млн руб. В ее собственности три квартиры в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге и автомобиль BMW X3.

Доход заместителя председателя заксобрания Владислава Егорова (партия КПРФ) в 2022 году составил 4,1 млн руб. Он владеет третью квартиры в Павлове.

Общий доход депутата заксобрания Владислава Атмахова (партия ЛДПР) в прошлом году составил 3,8 млн руб. В его собственности находятся участок и дом на Бору, половина гаража в Дзержинске и нежилое здание в Нижнем Новгороде, мотоциклы Harley-Davidson и Honda.

Руководитель IT-проектов Илья Померанцев (партия «Гражданская сила») заработал за прошлый год 1,4 млн руб. У него в собственности нет недвижимости, только машина Lada Granta. Доходы супруги господина Померанцева в 2022 году составили 99,7 тыс. руб., она владеет участком и домом в Воскресенском округе и квартирой в Нижнем Новгороде.

Кандидат от «Партии пенсионеров» Александр Быков задекларировал 142,7 тыс. руб. дохода. В его собственности находится полквартиры в Лыскове. Его супруга заработала в прошлом году 362 тыс. руб., она владеет участком в Чкаловске, квартирой в Нижнем Новгороде и машиной Renault Sandero.

Выборы губернатора пройдут в Нижегородской области 8-10 сентября.

Елена Ковалева