На ремонт крыши пострадавшего при пожаре дома в Казани потратят 40,6 млн рублей

В Казани на капремонт крыши пострадавшего от пожара дома №8/2 по ул.Чехова потратят 40,6 млн руб. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В документе говорится, что увеличить ассигнования администрации Вахитовского и Приволжского районов в размере 40,6 млн руб. для предоставления субсидий организациям в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта крыши поручено финансовому управлению исполкома.

Также рабочим предстоит восстановить герметичность каналов дымоходов.

Напомним, пожар в данном доме произошел вечером 14 июня. Никто не погиб и не пострадал, однако чердак и кровля полностью выгорели.

"Ъ-Казань"