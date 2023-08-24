Бюджет Челябинской области пополнили 240 млн рублей из госказны

Законодательное собрание Челябинской области утвердило очередные поправки в законе «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». В том числе в региональную казну внесено дополнительное федеральное финансирование в размере почти 242 млн руб., сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

По словам первого заместителя министра финансов области Антона Прыгунова, федеральные средства являются целевыми и предназначены для конкретных расходов. Так, 146,1 млн руб. направят на стимулирование программ развития жилищного строительства, почти 48 млн – на быстровозводимые конструкции для отдыха и оздоровления детей, 47,7 млн – на ежемесячные выплаты педагогам за классное руководство.

Кроме того, поправками скорректированы отдельные направления расходов областного бюджета, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий. Источником этих расходов стали ранее зарезервированные средства. Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы на 2,16 млрд руб. в связи с повышением МРОТ. Дополнительно 541,8 млн руб. направят муниципалитетам для организации образовательного процесса в школах и детских садах связи с уточнением контингентов их учащихся и воспитанников. Еще 62,7 млн руб. дополнительно предусмотрено на единовременные выплаты льготникам для установки внутридомового газового оборудования.

С учетом изменений доходы и расходы областного бюджета на 2023 год составят 224,86 млрд и 302,16 млрд руб. соответственно. Дефицит остался без изменений – 77,3 млрд руб.

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