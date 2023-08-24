Пушкинец получил пять лет тюрьмы за выращивание конопли в съемной квартире

Суд в Санкт-Петербурге приговорил Алексея Ревуса из города Пушкин к пяти годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за выращивание конопли в съемной квартире, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга в Telegram-канале.

Его признали виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества, и в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере (часть 1 статьи 231 УК РФ, часть 3 статьи 30 и п. «г» части 4 ст. 228.1 УК РФ). Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

Суд установил, что господин Ревус арендовал квартиру в одном из домов на улице Широкой в Пушкине и оборудовал там плантацию для выращивания конопли. При обыске у него изъяли 150 кустов конопли, а также части растений массой 220 гр и 200 гр готового наркотика.