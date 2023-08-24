В Челябинской области отклонены законопроекты о возврате прямых выборов глав

Законодательное собрание Челябинской области отклонило два законопроекта о возврате прямых выборов глав муниципалитетов, инициированные депутатами от партии «Справедливая России – За правду». Решение принято большинством голосов на заседании регионального парламента 24 августа.

Справедливороссы разработали поправки в два закона Челябинской области «О формировании органов местного самоуправления вновь образованного Коркинского муниципального округа» и «Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском округе». Именно в этих муниципалитетах они предлагают для начала вернуть прямые выборы глав. С докладом по законопроектам выступали Дмитрий Сумин и Дмитрий Ларин. Против поправок выступили все присутствовавшие депутаты, кроме представителей фракции «Справедливая Россия».

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