СМИ: неизвестные на лодках ночью открыли огонь по кемпингу в Крыму

В селе Оленевка (Черноморский район Республики Крым) неизвестные на лодках обстреляли кемпинг с туристами, сообщает ряд федеральных СМИ и соцмедиа.

По данным Telegram-канала Shot, происшествие случилось около 3:50 (по мск). Со слов очевидцев, огонь из ручного противотанкового гранатомета открыли люди, приплывшие к берегу на резиновых лодках. Стрелявшие якобы оказались участниками ДРГ. Все они уничтожены у мыса Тарханкут.

Жертв и пострадавших среди отдыхающих кемпинга в результате ЧП нет. Официальных комментариев не поступало.

Наталья Решетняк

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