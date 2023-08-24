Корм для домашних животных стал дешевле на 3,2% в Удмуртии

В столице Удмуртии с 15 по 21 августа изменилась стоимость ряда товаров. По данным Удмуртстата, консервы мясные для детского питания стали дороже на 3,1%, свинина — 2,2%, яйца куриные и хлеб из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной — 2,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

При этом картофель и свежая белокочанная капуста стали дешевле на 9,1%, морковь — 8,6%, яблоки — 8,1%, столовая свекла — 6%, помидоры свежие — 5,1%, сосиски и сардельки — 4,2, сметана — 3,8%, лук репчатый — 3,2%.

Среди непродовольственных товаров снизилась цена на сухие корма для домашних животных на 3,2%. Зубная паста подешевела на 2,4%, прокладки женские гигиенические — на 2,3%.

При этом за неделю также зарегистрировали повышение цен на стоимость проезда в трамвае и троллейбусе на 7%, автобусе — на 6,3%. Стоимость полета в самолете эконом-класса снизилась на 17,4%.