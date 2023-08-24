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обновлено 11:43

В Новосибирске появился стихийный мемориал памяти Евгения Пригожина

В Новосибирске на месте бывшего офиса ЧВК «Вагнер» образовался стихийный мемориал, после сообщений о смерти Евгения Пригожина.

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Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

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Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Люди приносят цветы, свечи и лампадки, расставляя их возле фотографий Евгения Приожина и Дмитрия Уткина.

Информация о крушении самолета Embraer Legacy Евгения Пригожина появилась поздно вечером 23 августа. Самолет разбился в Тверской области, всего на борту находилось 10 человек, включая трех членов экипажа. Никто из них не выжил.Росавиация сообщала, что господин Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин были в списках пассажиров.

По одной из версий причиной крушения мог стать взрыв, произошедший в хвостовой части самолета, которую от него оторвало. В СКР также возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Александр Киселев

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